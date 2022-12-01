Çin'in Hong-6K ve Rusya'nın Tupolev ve Sukhoi tip bombardıman uçaklarının Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'nde ortak yaptıkları tatbikat kapsamında Rus ve Çin uçakları, birbirlerinin askeri üslerine iniş yaptı.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japon ulusal hava sahasının ihlal edilmediğini duyurdu.

Uçakların seyrine karşılık, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait savaş uçakları bölgede havalandı.

Savunma Bakanlığı, bölgesel sularda yabancı ülkeye ait hava unsurlarının seyrine yönelik enformasyon ve analiz faaliyetlerinin süreceğini aktardı.