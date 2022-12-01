Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin ve Rusya'nın bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi'nde tatbikat yaptı.
Çin'in Hong-6K ve Rusya'nın Tupolev ve Sukhoi tip bombardıman uçaklarının Doğu Çin Denizi ve Japon Denizi'nde ortak yaptıkları tatbikat kapsamında Rus ve Çin uçakları, birbirlerinin askeri üslerine iniş yaptı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Japon ulusal hava sahasının ihlal edilmediğini duyurdu.
Uçakların seyrine karşılık, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (ASDF) ait savaş uçakları bölgede havalandı.
Savunma Bakanlığı, bölgesel sularda yabancı ülkeye ait hava unsurlarının seyrine yönelik enformasyon ve analiz faaliyetlerinin süreceğini aktardı.
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