Etiyopya hükümetince yapılan yazılı açıklamada Gondar, Kombolcha ve Semera hatları üzerinden Tigray'a yardım ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, bölgedeki sivillere yapılan yardımlar uluslararası kuruluşlarla ortak organize ediliyor, federal hükümet Tigray bölgesinde her anlamda insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.

Addis Ababa hükûmeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.