Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 15 suçtan aranan zanlı yakalandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 15 suç dosyası bulunan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekibi, hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan R.D'nin ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla R.D'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Manisa
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'taki Ali Kayası, cam seyir terasıyla kent turizmine katkıda bulunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz