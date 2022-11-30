Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de cep telefonu şarj aletine uyuşturucu gizleyen kişi yakalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde cep telefonu şarj aletine sentetik uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.Ö'nün İlyaslı Mahallesi'ne uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada cep telefonu şarj aletine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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