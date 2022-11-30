Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da vefat eden Kıbrıs gazisinin cenazesi defnedildi
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ramazan Gündoğdu'nun cenazesi toprağa verildi.
Çiçekpınar Çördük Camisi'ne getirilen 68 yaşındaki Gündoğdu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
Törene, Şarkikaraağaç Kaymakamı Talha Atılay Temur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İlçe Belediye Başkanı İsa Çarkacı, Jandarma Bölük Komutanı Yunus Emre Polat ve vatandaşlar katıldı.
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