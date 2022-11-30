Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aranan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan hükümlü, başkasına ait kimlikle yakalandı.
Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Yapılan üst aramasında 30 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.E'nin yapılan sorgulamasında başkasına ait kimlik kullandığı tespit edildi.
V.E’nin "cinsel taciz, kasten yaralama ve hırsızlık" suçlarından hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
V.E, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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