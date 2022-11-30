Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 22:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı'da sis sürücülere zor anlar yaşattı
Soğuk havanın iyice etkisini hissettirmeye başladığı Ağrı’da sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kent merkezinin üzerini kaplayan sis bulutu nedeniyle trafikte görüş mesafesi düştü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, araçlarının farlarını yakarak seyir etti.
Kent merkezindeki cami sis bulutları arasında kaybolurken, ortaya güzel manzaralar çıktı.
Etiketler: Ağrı
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