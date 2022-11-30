Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 21:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
Soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da sıcaklıkların eksiye düşmesiyle kar yağdı.
Ardahan kent merkezi kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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