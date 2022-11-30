Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 21:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Sarıkoyak Mahallesi yakınlarında Eyüp Akbaş'ın kullandığı 33 AIY 514 plakalı kamyonet bariyerlere çarparak devrildi.
Yaralanan Akbaş ile ismi öğrenilemeyen iki kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Mersin
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