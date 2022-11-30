Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 5 kişi yaralandı
Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ahmet Kaya'nın kullandığı 16 KKE 36 plakalı otomobil, Isparta-Konya kara yolu Göksöğüt Kavşağı'nda Mehmet Coşkun idaresindeki 42 EM 489 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Isparta
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