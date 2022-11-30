Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 22:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ayakkabı kutusunun içerisinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uşak
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