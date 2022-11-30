Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen B.S. idaresindeki 34 DUK 451 plakalı kamyonet, önünde seyreden M.T. idaresindeki 41 AKY 060 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü B.S. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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