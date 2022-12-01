CNN'deki habere göre, ABD'li yetkililer, Ukrayna güçlerinin eğitim süreçlerine dair açıklamada bulundu.

Almanya'daki ABD üssünde 2 bin 500'e kadar Ukrayna askerinin eğitilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, asker sayısının yanı sıra verilen eğitimlerin çeşitlerinin de artırılabileceği bilgisi verildi.

ABD, şubat ayında çatışmaların başlamasının ardından yalnızca birkaç bin Ukrayna askerini -çoğunlukla küçük gruplar halinde- belirli silah grupları konusunda eğitmişti.

Yeni program teklifi kapsamında ABD'nin, Ukraynalı daha büyük askeri birliklere, daha sofistike savaş taktikleri eğitimi vermesi bekleniyor. Bunların, kara birliklerinin topçu desteğiyle nasıl manevra yapacağına dair talimleri de içereceği belirtiliyor.

Teklif, halihazırda inceleme aşamasında.