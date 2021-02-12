Almanya merkezli Mare Liberum isimli yardım kuruluşunun raporu, Atina'nın sığınmacılara zulmünü gözler önüne serdi.

Rapora göre, 2020 yılının Mart-Aralık ayları arasında her gün, günde en az bir kez geri itme vakası yaşandı.

Haziran'da 1814 kişi itildi

En fazla geri itme vakası, 1814 kişi ile Haziran'da gerçekleşti.

Yardım kuruluşu raporunu, doğrudan kendilerince kayıt altına alınan verilere, olayları yaşayanlardan elde edilen bilgilere ve Türk Sahil Güvenlik unsurlarınca yapılan açıklamalara dayandırdığını açıkladı.

"Hukukun geçerli olmadığı yer"

Raporda, Ege Denizi’nin sığınmacılar için "hukukun geçerli olmadığı bir yer" haline dönüştürüldüğünün de altı çizildi.

Raporda, Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı'nın, Yunan adalarına gelenlerin bir önceki yıla göre geçen yıl yüzde 96 oranında azaldığı açıklaması eleştirildi.

Bunun, Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıların sayısındaki düşüşten değil, Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin acımasız ve sistematik geri itme uygulamasından kaynaklandığı açıklandı.

Göçmenlere fiziksel ve psikolojik şiddet

Raporda, göçmenlerin botlarına zarar verildiği, insanların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldıkları yazıldı.

Avrupa Sınır Koruma Ajansı Frontex ve NATO komutasındaki gemilerin de bu olaylarda yer aldığı vurgulandı.