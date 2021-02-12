Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre TEPCO'nun bir çalışanı, ülkenin kuzeybatısında Niigata eyaletindeki Kaşiwazaki-Kariwa nükleer tesisi içerisinde kimliğini kaybetti ve malzeme dolabından aldığı başka bir çalışanın kimliğini kullanarak, kapılardan geçti ve merkez kontrol odasına giriş yaptı.

TEPCO, merkez kontrol odasına girişte güvenlik açığının tespit edilmesi sonrası durumu Nükleer Düzenleme Kurumuna (NRA) bildirdi.

NRA Başkanı Toyoşi Fuketa, düzenlediği basın toplantısında, nükleer tesislerin olası terör saldırılarına karşı eksiksiz önlemler alması gerektiğini söyledi.

Karta yeniden yazılım uygulanmasının, kimlik kartını etkisiz hale getirmekle aynı anlam taşıdığını belirten Toyoşi, bu durumun kendisini şok ettiğini belirtti.

Toyoşi TEPCO'nun vakayı NRA'ya raporlaması sonrası, ajansın güvenlik açığı sorununun kapsamlı olarak soruşturacağını belirtti.