Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de COVID-19 testleri pozitif çıktı. Ancak virüs, aileden kimsede belirti vermedi.

Virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılmasından endişe duyuluyor.