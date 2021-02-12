Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 02:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da İngiltere varyantı kaynaklı ilk can kaybı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İran'ın Kazvin eyaletinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan 48 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetti
Kazvin Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, eyaletin Aybek ilçesinde koronavirüsün İngiltere varyantına yakalanan bir kişi 72 saat sonra yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybeden kişinin ailesinin de COVID-19 testleri pozitif çıktı. Ancak virüs, aileden kimsede belirti vermedi.
Virüsün İngiltere varyantının eyalette yayılmasından endişe duyuluyor.
Etiketler: İran Koronavirüs
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