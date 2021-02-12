British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, Kanada'da uyuşturucudan artan ölümlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Lapointe, 2020'nin British Columbia'nın, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşadığı "en ölümcül yıl" olduğunu ve bu eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısının COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerden fazla olduğunu söyledi.

1716 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti

2020'de aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle 1716 kişi, COVID-19 nedeniyle ise 1269 kişi yaşamını yitirdi.

2019 yılında 984 kişinin hayatını kaybettiğini belirten adli tıp servisi şefi, can kayıplarında yüzde 74 artış yaşandığını, 30-59 yaş grubunda, çoğu erkek günde ortalama 5 kişinin öldüğünü söyledi.

Uyuşturucu diğer tüm ölüm nedenlerinden daha fazla kayba sebep oldu

Adli Tıp Servisi Şefi Lapointe, aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerin, intihar, araba kazası ve cinayet de dahil diğer tüm ölüm nedenlerinin toplamından daha fazla olduğunu açıkladı.

Salgın öncesi alınan önlemlerle kaydettikleri olumlu gelişmelerin, salgın döneminde gerilediğini belirtti.