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Dünya
AA 12.07.2024 15:03

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmenin öldüğü, 56 göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi ve Kuzey Denizi Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 04.30 sularında Fransız kurtarma gemisi Minck, Manş Denizi'nde devriye gezerken düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun havasının indiğini ve birçok kişinin denizde bulunduğunu tespit etti.

Fransız kurtarma gemisindeki ekip, bir balıkçı teknesinin yardımıyla denizde mahsur kalan 56 kişiyi kurtardı ve karaya çıkardı.

Olay yerine 05.00 sularında varan Fransız helikopter ve devriye gemisi de 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Boulogne sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen bu 4 düzensiz göçmen kurtarılamadı.

Valilik, her gün Manş Denizi'nden 600'den fazla ticari geminin geçtiği ve bu bölgenin riskli olduğu uyarısında bulundu.

Yaklaşık 30 bin göçmen geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı.

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