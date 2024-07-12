Parçalı Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2024 15:02

AB, X platformunun kurallara uymadığı görüşünde

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunun Birlik çevrim içi içerik kurallarına aykırı davrandığını bildirdi.

AB, X platformunun kurallara uymadığı görüşünde

AB Komisyonu, X (Eski adıyla Twitter) platformuna yönelik soruşturmada şirkete Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği yönündeki ön bulguların gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Komisyon, bugün X'e, karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB yasalarını ihlal ettiği yönündeki ön görüşünü iletti." ifadesi kullanıldı.

İçerik denetimi, reklamcılıkta şeffaflık ve hesap verebilirliğin AB dijital kurallarının merkezinde yer aldığına işaret edilen açıklamada, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı ve AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişimini sağlamadığı belirtildi.

X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği hatırlatılan açıklamada, Komisyonun, ön bulgularının teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği kaydedildi.

AB Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskiden mavi tik güvenilir bilgi kaynakları anlamına geliyordu." ifadesini kullandı.

X ile ilgili ön görüşlerinin kullanıcıların kandırıldığı ve AB dijital kurallarının ihlal edildiği yönünde olduğunu belirten Breton, X'in savunma hakkı bulunduğunu ancak görüşlerinin onaylanması halinde para cezası keseceklerini ve uygulamada önemli değişiklikler talep edeceklerini bildirdi.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasası büyük dijital platformlara katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulayabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Elon Musk Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
Çin'den, Rusya'nın savunma sanayisini destekledikleri yönündeki NATO açıklamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Yunanistan'da yüksek yangın riski uyarısı
15:25
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu
15:23
Bakan Kurum: 11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak
15:12
Genelkurmay Başkanı Gürak, deniz kuvvetleri unsurlarını denetledi
15:04
Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
15:07
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek
Hatay'da inşa edilen 117 köy tipi afet evi eylülde teslim edilecek
Hatay'da inşa edilen 117 köy tipi afet evi eylülde teslim edilecek
FOTO FOKUS
FETÖ'cü hainler darbe girişimi için hazırlıklara 2015'te başladı
FETÖ'cü hainler darbe girişimi için hazırlıklara 2015'te başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ