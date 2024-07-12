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Dünya
AA 12.07.2024 14:33

İsrail ordusu, çekildikten saatler sonra Gazze'nin güneybatısında yeniden ilerledi

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısında 4 gün süren yoğun saldırıların ardından bölgeden kısmen geri çekildikten saatler sonra yeniden ilerleme kaydettiği bildirildi.

İsrail ordusu, çekildikten saatler sonra Gazze'nin güneybatısında yeniden ilerledi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, çekildikten saatler sonra Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Kudüs Hastanesi, Barselona Parkı ve Ebu Mazin Kavşağı yönünde ilerledi.

İsrail askerleri, bölgedeki Filistinlilere ve evlerine makineli tüfekler ve top mermileri ile saldırılar düzenledi.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Tel el-Heva Mahallesi'nin sanayi bölgesinden ve Hasta Dostları Hastanesi'nden Tel el-Heva'nın güneyine doğru geri çekildiğini söylemişti.

Basal, sivil savunma ekiplerinin Tel el-Heva ve sanayi bölgesinde Filistinlilerin yakılmış cesetlerini bulduğunu ve bazı evlerin tamamen yandığını belirtmişti.

El-Ehli Baptist Hastanesi'nden AA'ya verilen bilgilere göre ise Tel el-Heva Mahallesi'nin çeşitli bölgelerinde 56 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı kaydedilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

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