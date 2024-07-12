Parçalı Bulutlu 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.07.2024 14:06

ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ABD yönetimi tarafından Gazze'ye "insani yardım ulaştırma" vaadiyle kurulan ve "olumsuz hava koşulları" gerekçe gösterilerek sökülen yüzer liman, tamamen kaldırılacak.

ABD, Gazze'ye kurulan geçici limanı tamamen kaldıracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, basına yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım ulaştırmak için yüzer limana artık ihtiyaç duyulmadığı için tamamen kaldırılacağını söyledi.

Kesin kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından açıklanacağını belirten Sullivan, "Ancak kısa süre içerisinde iskele operasyonlarını tamamen durduracağımızı bekliyorum." ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'deki sorunun "artık yardım sokmak değil, yardımın insanlara güvenli ulaşılmasını sağlamak" olduğunu savunarak "Şu an bizi meşgul eden şey, Gazze'ye dışarıdan yardım ulaştırmak değil, (bu yardımları) içeride dağıtmaktır. Bu durum, iskelenin kalan süresi hakkındaki düşüncemizde etkili oldu." diye konuştu.

Pentagon Basın Sekreteri Tümgeneral Patrick S. Ryder yaptığı açıklamada, iskeleyi yeniden demirlemeye yönelik son çabanın "teknik ve hava ile ilgili sorunlar" nedeniyle başarısız olduğunu, iskelenin, destek gemilerinin ve diğer ekipmanların İsrail'in Aşdod kentindeki limana geri döneceğini ve "bir sonraki duyuruya kadar burada kalacaklarını" duyurmuştu.

Geçici liman Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardım girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS’u Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören liman, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nın insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Bu durum, Gazzeliler için hayal kırıklığına dönüşen yüzer liman projesinin ne kadar işe yaradığını tartışma konusu haline getirdi.

ETİKETLER
ABD İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
BM, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna'ya iadesini talep eden karar tasarısını kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
Yunanistan'da yüksek yangın riski uyarısı
15:25
Başıboş sokak köpeklerine ilişkin teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu
15:23
Bakan Kurum: 11 ilimiz, Türkiye'nin kalkınma ve refah bölgesi olarak anılacak
15:12
Genelkurmay Başkanı Gürak, deniz kuvvetleri unsurlarını denetledi
15:04
Manş Denizi'ni geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
15:07
15 Temmuz'da "Milletin Zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek
Hatay'da inşa edilen 117 köy tipi afet evi eylülde teslim edilecek
Hatay'da inşa edilen 117 köy tipi afet evi eylülde teslim edilecek
FOTO FOKUS
FETÖ'cü hainler darbe girişimi için hazırlıklara 2015'te başladı
FETÖ'cü hainler darbe girişimi için hazırlıklara 2015'te başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ