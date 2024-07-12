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Dünya
AA 12.07.2024 13:04

Avustralya'da yayımlanan rapora göre, ülkedeki hükümet kurumları ırkçılıkla mücadelede başarısız

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC), ülke genelinde hükümete bağlı tüm sektör ve departmanlarda, ırkçılığı tespit etme ve ırkçılıkla mücadele konusunda başarısız olunduğunu ortaya koyan rapor yayımladı.

Avustralya'da yayımlanan rapora göre, ülkedeki hükümet kurumları ırkçılıkla mücadelede başarısız

AHRC'nin "Hükümetin Irkçılık Karşıtı Program ve Politikalarını Detaylandırma" başlıklı raporunda, Avustralya'daki ulusal, eyalet, bölge ve yerel hükümetlerin son 5 yıldaki politikalarıyla ülkedeki ırkçılıkla mücadele çabalarına nasıl katkıda bulundukları incelendi.

Elde edilen bulgular sonucu, hükümete bağlı bütün sektör ve departmanlarda ırkçılığın tespit edilmesinde başarısız olunduğu ve ırkçılıkla mücadele için yeterince adım atılmadığı ortaya çıktı.

AHRC yetkililerinden Giridharan Sivaraman, ABC'ye yaptığı açıklamada; raporun, ırkçı eylem ve söylemlere karşı yaklaşımların "yeterince iyi" olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Sivaraman, "Hükümetin bazı birimleri 'ırkçılık' terimini kullanmaktan çekiniyorsa bununla nasıl mücadele edeceğiz?" ifadesini kullandı.

AHRC'den 6 öneri

Aralarında ulusal düzeyde kabul gören ırkçılık tanımının geliştirilmesi ve okullarda ırkçılık karşıtı eğitim verilmesinin bulunduğu 6 tavsiyede bulunulan raporda, hükümete önerilerde bulunacak "ırkçılıkla mücadele konseyi kurulması" çağrısı yapıldı.

Raporda, Avustralya toplumunda ırkçılığın ve ırkçı davranışların ele alınmasına yönelik "net ve stratejik" bir yaklaşımın geliştirilmesi önerildi.

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Avustralya Irkçılık
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