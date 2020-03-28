Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Malezya'da Covid-19 vaka sayısı 2 bin 320'ye çıktı
[Fotoğraf: Reuters]
Malezya'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 159 artarak 2 bin 320'ye ulaştığı bildirildi.
Malezya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 1 kişinin daha ölmesiyle ülkedeki can kaybının 27'ye çıktığı ifade edildi.
Tedavi edilen kişi sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 889'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 602 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 MalezyaSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 13:02
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