Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 68'e çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 68'e yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 14 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 68'e çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 272 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının bin 75'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 889'a yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 602 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 FilipinlerSon Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:54
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