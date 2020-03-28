Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 14 kişinin daha Covid-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 68'e çıktığını duyurdu.

Ayrıca, kaydedilen 272 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının bin 75'e yükseldiği ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 889'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 602 bini aşmış durumda.