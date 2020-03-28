Haber Giriş: Kaynak: AA
KKTC'de koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
KKTC Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüsten (COVID-19) bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.
KKTC'de Kovid-19 ilk kez 10 Mart'ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.
Etiketler: koronavirüs KKTC covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:36
Sıradaki Haber
ABD'den, 5 dakikada sonuç verdiği açıklanan Covid-19 test kitine onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz