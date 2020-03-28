Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 102 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İran'da, 102 yaşındaki bir erkek hasta ölümcül virüsü yenerek taburcu edildi.
İran'ın başkenti Tahran'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti.
Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi.
Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.
Kaç yaşında olduğunun sorulması üzerine "1918'de doğduğu" yanıtını veren hasta, tüm sağlık personeline teşekkür ederek ailesiyle hastaneden ayrıldı.
Etiketler: yaşlı koronavirüs iran covid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:28
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