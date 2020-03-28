Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 6 bin 294 vaka ile birlikte, toplam enfekte kişi sayısı da 48 bin 582'ye yükseldi.

Tedavi edilen kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 862'ye çıktı.

Toplam vaka sayısı ise 601 bini aşmış durumda