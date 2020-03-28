Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Almanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 325'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da son 24 saatte 55 kişinin daha koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 325'e yükseldiğini açıkladı.
Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 6 bin 294 vaka ile birlikte, toplam enfekte kişi sayısı da 48 bin 582'ye yükseldi.
Tedavi edilen kişi sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 862'ye çıktı.
Toplam vaka sayısı ise 601 bini aşmış durumda
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 11:54
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