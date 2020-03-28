İngiliz İş İnsanı Alan Sugar sosyal medya hesabı üzerinden büyük bir iddia ortaya atması ve buna dünyanın hemen hemen her ülkesinde inanılması üzerine Rusya’dan iddiayı çürüten açıklama yapıldı.

Alan Sugar’ın Rusya lideri Putin’in koronavirüsü nedeniyle ülkede yaşayan insanların dışarı çıkmasını engellemek amacıyla sokaklara aslan saldığı ile ilgili iddia milyonlarca insan tarafından gerçek zannedilince sosyal medya üzerinden büyük bir tepki aldı.

Bu iddiaların önünü alamayan Rusya buna karşılık resmi bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Gündemi değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bu iddia ile ilgili mizahi bir yaklaşımda bulunarak, “Rusya'da sokağa aslan ve kaplanların salınması şakası gerçekten çok komik. Gerçek olmayacağından değil elbette ama geleneksel olarak aslan veya kaplan değil ayı bırakırdık. Ayılar daha etkili” ifadelerini kullandı.