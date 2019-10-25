Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Azerbaycan'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılışında konuştu.

Hem ülkesinin hem de çok ülkenin küresel hegemonyanın saldırısı ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Maduro, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) üyelerinin bu saldırıları kınaması gerektiğini belirtti.

Maduro, küresel güçlerin ekonomik yaptırımlarına tüm NAM üyelerinin ortak tavır sergilemesi gerektiğini vurgulayarak, "Venezuela da emperyalist saldırılarla karşı karşıya fakat bizim irademizi kırmak mümkün değil" ifadesini kullandı.

Emperyalist güçlerin saldırılarına karşı NAM üyelerinin dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Maduro, üye ülkelere daha güçlü beraberlik çağrısında bulundu.

"Küresel güçlerin önünde diz çökmemeliyiz"

Maduro, NAM üyesi ülkelere karşı haksız ve kısıtlayıcı önlemler alındığını, tehdit ve baskıların halklara zarar verdiğine vurgu yaparak, "Yaptırımlar sayesinde beğenmedikleri sistemleri yok etmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili ortak tepki vermeliyiz. Ekonomik saldırıları önlemeliyiz. Venezüela ve diğer bazı ülkeler saldırılarla karşı karşıya. NAM üyesi tüm ülkelerin bizimle dayanışma içerisinde olması lazım. Çok yönlü bir ekonomik savaşın içindeyiz. Direneceğiz" diye konuştu.

Darbe girişimleri ve gizli operasyonların bitmek bilmediğinin altını çizen Maduro, şunları kaydetti:

"NAM üyeleri olarak, bu güçlerin jeopolitik baskın konumda olmaması için çalışmalıyız. Hiçbir devletin dünyada 'polis' rolünü oynamasına müsaade etmemeliyiz. Sömürgeci, emperyalist yaklaşımlardan kurtulmalıyız. Ülkelerimize karşı karalama kampanyası yürütülüyor ve halklarımız bundan muzdarip oluyor. Ülkelerimizi küresel güçlere karşı savunmalıyız. Küresel güçlerin önünde diz çökmemeliyiz."

Kaynak: AA