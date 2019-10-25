Dünya
Almanya'da cami derneği üyelerine tehdit mektubu25 Ekim 2019 Cuma 11:56 - Son Güncelleme 25 Ekim 2019 Cuma 12:01
Almanya'da camilere yönelik saldırı ve tehditler sürüyor. Son olarak Ludwigshafen yakınlarında bir cami ve cami derneği üyelerine tehdit mektupları gönderildi.
DİTİB Mutterstadt camisine yönelik ilk tehdit geçen hafta perşembe günü geldi.
Posta kutusuna bırakılan mektupta hakaret içeren ifadeler vardı.
Olaydan bir kaç gün sonra, bu kez cami derneği üyelerinden iki kişinin özel posta kutularına tehdit mektupları bırakıldı.
Kuran-ı Kerim'e hakaret edilen mektuplarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yönelik tehdit ifadeleri de vardı.
Cami yönetimi güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen saldırganla ilgili ihbarda bulundu.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: cami derneği cami almanya