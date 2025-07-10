Macron: Filistin devletini tanımak için seslerimiz birleşmeli

Resmi ziyaret için gittiği İngiltere'de Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.

Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:

"Birlikte Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Bu esirlerin ve Gazzelilerin ızdırabının sona ermesi için acilen bu gerekiyor. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın devam etmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor."

Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." diyerek, iki devletli siyasi çözüme inandığını vurguladı.

Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa ve İngiltere nükleer caydırıcılık konusunda işbirliğini artıracak

Macron, bu resmi ziyaretin, iki ülke arasındaki ittifakın gücünü hatırlattığını dile getirerek, 17 yıl sonra bir Fransız Cumhurbaşkanın İngiltere'de resmi ziyaret gerçekleştirdiğini söyledi.

Savunma alanında iki ülkenin halihazırda derin bir işbirliği içinde olduğunu kaydeden Macron, Fransa ve İngiltere'nin Avrupa'da nükleer silaha sahip 2 ülke olduğunu belirtti.

Macron, zamanın değiştiğini ve bu nedenle iki ülkenin ortaklığının da değişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugün yalnızca iflas eden devletlerdeki teröristlere karşı seferler yapmak gerekmiyor, artık gelecek yıllarda ayrıca sofistike devletlerin de dahil olduğu Avrupa'daki ciddi çatışmaya karşı çıkmak gerekecek." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Avrupa'nın iki ülkenin stratejik rolüne güvenebileceğini kaydeden Macron, nükleer konusunda 3 önemli karar aldıklarını kaydetti.

Macron, bu kapsamda, iki ülkenin nükleer caydırıcılık konusunda işbirliklerini derinleştireceğini, bu doğrultuda nükleer gözetim grubu kuracaklarını duyurdu.

2010'da kurulan Fransa ve İngiltere'nin ortak askeri gücündeki asker sayısını 50 bine kadar çıkaracaklarını dile getiren Macron, "Geleceğin seyir füzeleri ve gemisavar füzeleri konusundaki mevcut işbirliklerini hızlandırma kararı aldık." dedi.

Macron, karadan havaya savunma füzeleri gibi farklı füzeleri geliştirmek için çalışmalar başlatmaya karar verdiklerini duyurarak, İngiltere ve Fransa'nın yapay zeka, siber, uzay ve dezenformasyonla ilgili alanlarda işbirliğini güçlendireceğini kaydetti.

"Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlığımız bizi birleştiriyor." diyen Macron, Starmer ile Gönüllüler Koalisyonuyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Macron, bu koalisyonla ilgili birkaç hafta önce kararını aldıkları askeri planlamayı tamamladıklarını ve Fransa-İngiltere eş liderliğinde 30 ülkenin de bu konuda seferber olduğunu vurguladı.

Bu yönde Paris'te bir harekat karargahı kurulmasının öngörüldüğünü söyleyen Macron, burada 200 kişinin görev alacağını belirtti.

Macron, bu yapının Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında ateşkesin imzalanacağı gün, istikrarı sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydederek, Rusya'ya yönelik yaptırımların aşılmasına karşı mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Manş Denizi'nde insan kaçakçıları ve düzensiz göçle mücadele kapsamında iki ülkenin işbirliğini artıracağını belirten Macron, İngiltere ile Fransa arasında göçle ilgili pilot bir projenin hayata geçirileceğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa'nın İngiltere'ye gemiyle geçen bir düzensiz göçmeni geri alması karşılığında, Londra hükümetinin de resmi yollara başvuran bir göçmeni kabul edeceğini ifade etti.

Macron, düzensiz göçle ilgili sorunun "Avrupa'dan kaynaklığı" olduğu şeklinde İngilizlere yalan söylendiğini savunarak, bu konuda hukuki boşluk bırakarak aslında Brexit'in bir sorun haline geldiğini kaydetti.