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Dünya
AA 10.07.2025 21:54

İspanya'dan AB'ye İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısında bulundu.

İspanya'dan AB'ye İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısı

İspanya Meclisinde açıklamalar yapan Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hükümetini eleştirerek, İsrail’in eylemlerinin "21. yüzyılın en karanlık bölümlerinden biri olarak hatırlanacağını" belirtti.

Sanchez, İspanya ve İrlanda’nın 2024’ün şubat ayında AB’den, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın uyumunun değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın 23 Haziran’da söz konusu anlaşmayla ilgili sunduğu rapora değinen Sanchez, İsrail’in insan haklarına saygıyı esas alan anlaşmanın 2. maddesini ihlal ettiğine dair “yeterli kanıtların fazlasıyla bulunduğu” sonucuna varıldığını dile getirdi.

“Yüzyılın tanık olduğu en büyük soykırım”

AB’nin henüz İsrail’e karşı herhangi bir adım atmadığını vurgulayan Sanchez, “AB’nin kurucu ilkelerini ayaklar altına alan ve açlıkla savaşı meşru bir devleti yok etmek için kullanan hiç kimse AB’nin ortağı olamaz.” dedi.

Sanchez, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın derhal askıya alınması çağrısında bulundu.

Avrupa’nın soykırımı durdurmak için yeterince çaba göstermediğini belirten Sanchez, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in Ukrayna’da yapmakla suçlandığı şeyi, Netanyahu’nun Filistin’de yapmasına izin verilmemelidir. Bazıların kayıtsızlığına, kararsızlığına ya da yalnızca siyasi hesaplarına boyun eğerek bu yüzyılın tanık olduğu en büyük soykırıma ortak olamayız.” diye konuştu.

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