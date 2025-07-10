Katil İsrail ordusu, Gazze'de yardım bekleyenlere savaş gemileriyle ateş açtığını itiraf etti

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail donanması yardım merkezi yakınındaki Filistinlilere ateş açtı.

Haberde, İsrail donanmasının Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (GHF) sözde insani yardım dağıtım merkezlerine giden Filistinli sivillere yönelik saldırılara katıldığını aktardı.

Olayın haziran ayının başında meydana geldiği belirtilen haberde İsrail ordusunun iddiaları doğruladığı ve "birkaç kez" ateş açıldığını kabul ettiği vurgulandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani yardım dağıtım merkezleri" yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtığını itiraf ederken amacın, yardım dağıtım saatleri dışında Filistinlileri merkezlerden uzaklaştırmak olduğu ileri sürüldü.

Haberde, topçu ateşinin Filistinlilerin sürgünü için 10 gün önce durdurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Haaretz gazetesinin 27 Haziran'daki haberine göre, İsrail ordusundaki subay ve askerler, sözde dağıtım noktalarında yardım bekleyen silahsız Filistinlileri "kasten" öldürme emri verildiğini itiraf etmişti.

İsrailli bir asker, Filistinlilere ateş açmayı popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununa benzettiklerini söylemişti.

Ortaya çıkan bilgiler üzerine İsrail Başbakanlığı ve Savunma Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalarak iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürmüş, İsrail ordusu da olayın soruşturulduğunu duyurmuştu.