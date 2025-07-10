Japonya, Çin'in uçaklarına yakın uçuş yapmasından dolayı endişeli

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin'le yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çin uçaklarının son iki gündür Doğu Çin Denizi'nde gözlem uçuşu yapan Japon uçaklarına "alışılmadık derecede yakın uçuş" yaptığı kaydedildi.

Olay üzerine Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao'ya konuya dair endişelerin iletildiği belirtilen açıklamada, söz konusu durumun çarpışmalara neden olabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Çin hükümetine söz konusu davranışlardan kaçınma çağrısı yapıldı.

Öte yandan Çin tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Japonya, dün Çin'in artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek Saga eyaletinde ülkenin güneybatısındaki adaları koruma kapasitesini güçlendirme amacıyla yeni bir askeri üs açıldığını duyurmuştu.