Gazze'deki nüfus 2023'ten bu yana 2,1 milyona düştü

Merkezi İstatistik Kurumu'nun Dünya Nüfus Günü vesilesiyle hazırladığı raporda, İsrail’in düzenlediği saldırılarda kasıtlı olarak genç nüfusu hedef alması sebebiyle, Filistin toplumunun nüfus yapısında ciddi bozulmalar yaşandığı kaydedildi.

Raporda, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Ekim 2023’te başlattığı soykırım sonrası ölen, kaybolan ve bölgeyi terk eden Filistinlilerin yanı sıra doğum oranında yaşanan düşüşle beraber Gazze’de benzeri görülmemiş bir nüfus azalması yaşandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki nüfus 2,1 milyona geriledi

İstatistik raporunda, Gazze Şeridi’nde, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan önce 2 milyon 226 bin 544 olan nüfusun 2024'te 2 milyon 129 bin 724 kişiye, 2025'in ilk altı ayında da 2 milyon 114 bin 301 kişiye düştüğü belirtildi.

İsrail’in, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de sürdürdüğü soykırımda 57 bin Filistinli öldü, 100 bin kişinin ise Gazze Şeridi'nden dışarıya çıktığı belirtildi.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin 18 bininin çocuk, 12 bininin kadın olduğu kaydedilen raporda, 66 kişinin açlıktan öldüğü, yaklaşık 11 bin kişinin ise akıbetinin bilinmediği aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 2 milyon kişinin yerinden edildiği ifade edilen raporda, saldırılar öncesinde Gazze’de 2,2 milyon Filistinlinin yaşadığı dile getirildi.

Demografik yapı değişti

Raporda, İsrail’in özellikle çocuk ve gençleri hedef almasının Gazze’deki yaş ve cinsiyet dağılımında ciddi değişimlere neden olduğu vurgulandı.

İstatistik raporunda, üreme çağındaki çok sayıda kadın ve erkeğin hayatını kaybetmesinin, gelecekte doğum oranlarında büyük düşüşe yol açacağı ve nüfus piramidinin tabanında büyük bir boşluk oluşacağı belirtildi.

Filistinlilerin dünyadaki toplam sayısına da değinilen raporda, dünya çapındaki Filistinlilerin sayısının 2025 yılı ortalarına kadar yaklaşık 15,2 milyona ulaştığı ve bunların neredeyse yarısının Filistin'in dışında yaşadığı belirtildi.

Raporda, Filistin'deki nüfusunun, 2,8 milyon erkek ve 2,7 milyon kadın olmak üzere yaklaşık 5,5 milyon olduğu ve 1948 topraklarında (İsrail) ikamet eden yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin bulunduğu ifade edildi.

İstatistik raporunda, yurt dışındaki Filistinlilerin sayısının yaklaşık 7,8 milyona ulaştığı, bunların 6,5 milyonunun Arap ülkelerinde yaşadığı belirtildi.