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Dünya
TRT Haber 29.10.2024 13:48

Macaristan’da Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlandı

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü, 2024 Türk Macar kültür yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın Macaristan’da vereceği Cumhuriyet Bayramı özel konserleri ile kutlanıyor.

Ramazan Aktaş
Ramazan Aktaş
Macaristan’da Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlandı

Türk müziğinin amiral gemisi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü kutlamaları vesilesiyle, 28 Ekim 2024 tarihinde Macaristan'ın Debrecen şehrinde Kölcsey Kültür Merkezi'nde bir konser gerçekleştirdi.

29 Ekim 2024 tarihinde ise Budapeşte'de Liszt Müzik Akademisi'nde vereceği konserle ile ülkemizi temsil edecek.

2024 Türk-Macar Kültür Yılı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Budapeşte Büyükelçiliği iş birliğinde zengin kültür-sanat etkinlikleri ile kutlanmaya devam ederken, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. Yıl dönümü, kültür yılı kapsamında Macaristan’ın en prestijli iki büyük salonunda dünyanın en seçkin orkestraları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sahneye koyduğu konserler ile coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar kapsamında, 29 Ekim 2024 tarihinde Budapeşte Büyükelçisi Gülsen Karanis Ekşioğlu’nun ev sahipliğinde Liszt Müzik Akademisi'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlenecek.

Dünya çapında ünlü piyanist Gökhan Aybulus’un solistliğinde ve Macar orkestra şefi Dániel Erdélyi’nin yönetiminde Cumhuriyet Bayramı’na ve Türk-Macar Kültür Yılı’na özel seçkin repertuvarı ile sanatseverler ile buluştuğu olan konserde, iki ülke arasında tarihten gelen dostluk, sanatın ve müziğin kucaklayıcı dokusuyla pekişti.

Macaristan’da Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlandı



CSO tarafından Türk-Macar kültür yılına özel olarak hazırlanan programda, iki ülkenin milli ve manevi değerleri Türk ve Macar Milli Marşları ile anıldı; sonrasında Ferit Tüzün’ün Elazığ yöresine ait halk oyunlarından esinlenerek bestelediği “Çayda Çıra” bale süitinden bir seçki, Macar besteci Franz Lizst’in 1 Numaralı Mi bemol Majör Piyano Konçertosu, Macar besteci ve Etnomüzikolog Zoltan Kodaly’in “Galanta Dansları” ve Türk Beşleri’mizden Ulvi Cemal Erkin’in Osmanlı dönemindeki köçeklerin dans ettiği müziklerin bütününden örneklerle yola çıkarak senfoni yapısına uygun şekilde düzenlediği “Köçekçe” adlı eseri sergilendi.

“Yüzyıllık Dostluk ve İş birliği” temasıyla başlayan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi antlaşması olan Türk-Macar Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının yüzüncü yıl dönümüne denk gelen 18 Aralık 2023 tarihinde Budapeşte'de MÜPA Macaristan Sanatlar Sarayında, iki ülke Cumhurbaşkanları ve bakanları ile seçkin davetlilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmişti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Macaristan
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