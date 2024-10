NATO'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

NATO, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye'ye bir kutlama mesajı gönderdi. NATO'nun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı'nda Müttefikimiz Türkiye'yi kutluyoruz" ifadesi yer aldı.

NATO Hava Komutanlığı da Türkiye'ye yönelik mesajını yineleyerek, Türkiye'deki dostları ve meslektaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Mesajda, "Türkiye'den tüm dostlarımızın ve meslektaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin uzun yıllardır NATO üyesi olarak ittifaka katkı sağladığını vurgulayan NATO yetkilileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. NATO'nun mesajında, Türkiye ile olan stratejik iş birliğine ve dayanışmaya vurgu yapılması dikkat çekti.

Retweet to join us in celebrating our Ally Türkiye ???????? on Republic Day#29Ekim #CumhuriyetBayramı#WeAreNATO ???? @TC_NATODT pic.twitter.com/U2eZ3vx7Lq