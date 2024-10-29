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Dünya
AA 29.10.2024 12:02

ABD Başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, Michigan eyaletinde yaptığı seçim konuşması, bir grubun, ABD'nin İsrail politikasını protestosuyla bölündü.

ABD Başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti

Demokrat aday Harris'in, Amerikalı Müslümanlar ile Arapların yoğun olarak yaşadığı Michigan eyaletinde yaptığı konuşma sırasında, Filistin destekçisi gruptan protesto sesleri yükseldi.

Grup, "İsrail bombalıyor, Kamala ödüyor, bugün kaç çocuk öldüreceksiniz?" sloganı attı.

Protestolar üzerine açıklama yapan Harris, "Hepimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini ve rehinelerin serbest bırakılmasını istiyoruz ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadesini kullandı.

Protestocuların daha sonra etkinlik alanından çıkarıldığı belirtildi.

ETİKETLER
ABD ABD Başkanlık Seçimleri Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Kamala Harris
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