Açık 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.10.2024 11:46

DSÖ: İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının "yıkıcı sonuçları" olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Meclisinin (Knesset) Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasının yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi.

DSÖ: İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını yasaklayan kararının "yıkıcı sonuçları" olacak

Ghebreyesus, X'ten yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın, Filistin halkı için yeri doldurulamaz bir kuruluş olduğunu ve son 70 yıldır bu misyonu üstlenmeye devam ettiğini kaydetti.

UNRWA'nın, BM'ye üye devletler tarafından kurulduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "İsrail Parlamentosunun aldığı, UNRWA'nın milyonlarca Filistinli adına hayat kurtarıcı ve sağlık koruyucu çalışmalarını yasaklayan kararın yıkıcı sonuçları olacak. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bu kararın İsrail'in yükümlülüklerine ve sorumluluklarına aykırı olduğunu, UNRWA'ya güvenen herkesin hayatını ve sağlığını tehdit ettiğini de vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi de X'ten yaptığı paylaşımda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki çalışmalarının devam etmesi çağrısını" desteklediğini belirtti.

Grandi, böyle bir durumun yaşanması halinde milyonlarca Filistinlinin, yalnızca UNRWA'nın sunabileceği hayati önem taşıyan desteklerden mahrum kalacağının da altını çizdi.

İsrail Meclisi, dün UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" kutlaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişi tespit edildi
12:10
ABD'de Türk'ün işletmesinin girişine yazdığı barış yanlısı yazı, Siyonist grupları kızdırdı
12:04
Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
12:03
ABD Başkan adayı Harris'in konuşması sırasında bir grup İsrail'i protesto etti
11:56
Kirasını 20 lira eksik ödedi, evden oldu
11:51
CNN programında yazar Girdusky'nin, gazeteci Mehdi Hasan'ı hedef alan yorumu tepki çekti
Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu
Yurt genelinde 29 Ekim coşkusu
FOTO FOKUS
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Van Gölü'nün derinliklerinde kutlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ