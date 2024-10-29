ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu: Türkiye, Avrupa ve Asya'ya açılan ticaret kapısı

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'daki Amerikan ticaret odalarının ortak organizasyonuyla düzenlenen AmChams Avrasya Ekonomi Zirvesi, İstanbul’da gerçekleşti.

Zirve, ekonomik iş birliğini ve iş ortaklıklarını teşvik etmek amacıyla, bölgedeki hükümet yetkilileri, kalkınma ajansları, iş dünyası liderleri ve yatırımcıları bir araya getirdi.

"Türkiye, ticaretin kapısı"

Zirvede konuşan ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşu (DFC) CEO Yardımcısı Nisha Biswal, Türkiye’nin ticari açıdan güçlü bir merkez olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yalnızca geniş bir pazarı temsil etmediğini, aynı zamanda Avrupa ve Asya’ya açılan stratejik bir geçit olduğunu vurgulayan Biswal, “Amerikan şirketlerinin Türk şirketleriyle ortaklık kurması ve onlara yatırım yapması için Türkiye ideal bir merkez” dedi.

Türkiye'nin bölgedeki ülkelerle kurduğu ticari ilişkilerin, ABD ile yapılan iş birlikleri açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

ABD ve Türkiye arasında küresel ticari bağlar

Biswal, ABD'nin sadece Türkiye’deki Türk şirketleriyle değil, aynı zamanda Türk şirketlerinin faaliyet gösterdiği gelişmekte olan diğer ülkelerde de iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Bu durumun, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin küresel boyutta genişlemesine katkı sunduğunu dile getirdi.

Biswal, “Türkiye ile olan ticari ilişkimiz, yalnızca ikili bir iş birliği değil; Türk şirketlerinin dünya çapında etkili olması, ABD ile Türkiye arasında küresel bir bağ kurmamıza olanak sağlıyor” diye ekledi.

Ulaştırma, enerji ve özellikle yenilenebilir enerji gibi birçok sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Biswal, Türkiye’deki Amerikan ticaret odasının (AmCham) bölgede ticaret ve yatırım olanaklarını artırmak için önemli bir platform sunduğunu belirtti. Biswal, Türkiye’deki AmCham’ın güçlü ve etkili bir ticaret odası olduğunu vurguladı.