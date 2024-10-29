İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli ailelerin evlerine el koyarak askeri kışlaya dönüştürüyor

Son aylarda, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri zorla evlerinden çıkararak mülklerine el koyan İsrail askerlerinin bu evleri otel gibi kullandığı yönündeki raporlarda artış gözlemleniyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 11 bin 500'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyen İsrail askerleri, evleri tahrip ediyor, alıkoydukları Filistinliler ile ailelerini tehdit ediyor.

İsrail askerleri ile keskin nişancılar Filistinlilerin evlerine yerleşiyor

İşgal altındaki Ramallah'ın kuzeyindeki Sencel beldesinde yaşayan Filistinli Ahmed Tavafişe (62), İsrail askerlerinin evine baskın düzenleyerek el koyduğunu ve askeri kışlaya dönüştürdüğünü söyledi.

Tavafişe, "Birkaç hafta önce İsrail ordu güçleri evime baskın düzenledi ve hiçbir sebep yokken orayı askeri kışlaya çevirdi. Ev birkaç daireden oluşuyor. Bir daire İsrail askerleri tarafından tamamen kapatıldı. İsrailli keskin nişancılar da apartmana konuşlandırıldı" dedi.

İsrail askerlerinin evin perdelerini tamamen değiştirdiğini belirten Filistinli adam, şunları kaydetti:

"Silah zoruyla hukuka aykırı bir şekilde evi ele geçirdiler, kadın ve çocukları terörize ederek evi darmadağın ettiler. Ordunun evde tam gün kalma niyetinde olduğu bize bildirildi ve askerlerin dışarı çıkıp içeri girdiğini duyduk. Evde neler olup bittiğini bilmiyorduk."

Tavafişe, sadece kendisinin değil Filistinlilere ait başka evlere de aynı yöntemle el konulduğunu kaydetti.

İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine otel gibi kullanıyor

Sencel beldesinin bir diğer sakinlerinden Samih Şebane ve ailesi de evlerine el koyulan Filistinlilerden ailelerden biri.

Şebane, üç katlı ve 50 kişinin yaşadığı apartmanına baskın düzenleyen İsrail askerlerinin binada yaşayanları önce alıkoyduğunu sonra silah zoruyla tahliye ettiğini belirtti.

İsrail askerlerinin evlerinin olduğu binayı tahrip ettiği ifade eden Şebane, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir ay önce İsrail ordu güçleri beldedeki evime baskın yapıp çatıya çıktılar. Evin mobilyalarını ve içindekileri tahrip ettiler. Yaklaşık 12 saat boyunca evin içinde hareket etmemiz engellendi. Gençler kelepçelendi, ardından gözaltına alındı. Herhangi bir sebep olmaksızın nakledildikleri İsrail askeri kampında kötü muameleye maruz kaldı."

Yaklaşık 12 İsrail askerinin binayı ele geçirdiğini belirten Şebane, "İsrail işgal askerleri, binamızı askeri kışlaya dönüştürdü. Evlerimizde yiyip içip otel gibi kullandılar" dedi.

Filistinli adam, İsrail askerleri binayı terk ettikten sonra döndükleri evlerinde büyük bir yıkımla karşılaştıklarını kaydetti.

Filistinlilerin evlerini işgal eden İsrail askerleri, mahremiyeti ihlal ediyor

Cenin kenti batısındaki Anin köyünde yaşayan Filistinli Yasir Yasin, evine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kendisi, eşi (56) ve oğlunu (30) zorla evden çıkardığını, mahremiyetlerini ihlal ettiğini ve evi kışlaya dönüştürdüğünü söyledi.

Filistinli Yasin, İsrail ordusu tarafından zorla evinden çıkarıldıktan sonra kızının köydeki evine sığınmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Yasin, İsrail güçlerinin, Cenin'in güneybatısındaki Nezlet eş-Şeyh Zayid köyünde de Abdusselam Ahmed Zeyd ve kardeşi Muhammed'in ailelerini, oturdukları iki katlı binadan zorla çıkararak burayı kışlaya dönüştürdüğünü aktardı.