ABD'de Türk'ün işletmesinin girişine yazdığı barış yanlısı yazı, Siyonist grupları kızdırdı

ABD’nin New Jersey eyaletinde Englishtown kasabasında "Baklava Lady" adında bir vegan pastane işleten Türk girişimci Naciye Emren, Filistin’e yönelik desteğini sürdürüyor.

Emren, Kıbrıs Türk kökenli olduğunu belirterek, Filistin sorununa uzun zamandır dikkat çektiğini ve bu duyarlılığı işletmesi aracılığıyla müşterilerine aktardığını ifade etti.

Aileden gelen hassasiyet

Babası Kıbrıs Barış Harekatı sırasında esir düşen ve Rum soykırımından kurtulan biri olan Emren, babasından dinlediği hikayelerle büyüdüğünü ve bu sebeple Filistin’de yaşananlara karşı duyarlılık geliştirdiğini belirtti.

"Babamın yaşadıklarını dinleyerek büyüdük. Bu yüzden Filistin meselesi benim için çok önemli" diyen Emren, her zaman Filistin’in yanında olduğunu söyledi.

Emren, pastanesinin 5. yıl dönümünde dükkanının tabelasına "Biz sadece herkes için barışa inananlara hizmet ediyoruz. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" yazması üzerine Siyonist çevrelerden tepki aldığını belirtti.

Kasabadaki bir hahamın çağrısı üzerine pastanenin önünde İsrail bayraklarıyla bir protesto düzenlendiğini anlatan Emren, "Ancak o gün bana destek veren barış yanlısı Yahudiler ve Müslümanlar, protestocuları sayıca geçti" dedi.

Tehditlere rağmen susmadı

Gösteri sonrası tabelaya, "Bizi New Jersey'nin en ünlü pastanesi yaptığınız için teşekkür ederiz. Herkes için barış. Özgür Filistin, Lübnan'dan elinizi çekin" yazan Emren, bu mesajıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emren, gelen tehditlere rağmen inandığı değerleri savunmaya devam ettiğini ifade etti.

ABD’deki en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi New Jersey (CAIR-NJ) ofisi de yaptığı açıklamada, Emren’e yönelik tehditlerin soruşturulması çağrısında bulundu. CAIR-NJ Direktörü Selaedin Maksut, "Kimse adalet ve barış için sesini yükselttiği için tehdit altında olmamalı" dedi.