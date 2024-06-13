Çok Bulutlu 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.06.2024 11:24

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ile Macaristan'ın enerji alanında stratejik işbirliği yaptığını belirterek, "Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. (TürkAkım) Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk." dedi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı

Szijjarto, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye üzerinden Macaristan'a doğal gaz sevkiyatının yapıldığı TürkAkım'a ilişkin Szijjarto, "TürkAkım boru hattı çok güvenli bir tedarik güzergahı ve Türkiye çok güvenilir bir ortak." ifadesini kullandı.

Szijjarto, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatının durdurulacağına işaret ederek, "Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk." dedi.

Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya'nın da söz konusu sevkiyatta önemli role sahip olduğunu vurgulayan Szijjarto, "Eğer TürkAkım boru hattını inşa etmeseydik, önümüzdeki dönemde ülkemize güvenli sevkiyatı nasıl sağlayacağımızdan emin olamazdık." diye konuştu.

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın uyum içinde çalışabildiğinin altını çizerek, "İki liderin çok iyi kişisel ilişkilerine dayanan stratejik bir işbirliğimiz var. İkisi arasındaki iyi kimya, stratejik işbirliğimiz için çok istikrarlı bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Macaristan
Sıradaki Haber
AB Komisyonu Başkanlığını kaptırmak istemeyen von der Leyen'i zorlu pazarlıklar bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:22
Sinemalarda bu hafta
12:20
ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı
12:12
Son bir haftada 30 terörist etkisiz hale getirildi
12:26
Müzisyenler Filistin için ses verdi
11:40
Antalya Havalimanı'nda mayısta yaklaşık 4 milyon yolcuya hizmet verildi
12:10
Boğazlardan gemi geçişinde zamlı tarife 1 Temmuz'da başlıyor
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
Başkentte Kurban Bayramı hazırlıkları
FOTO FOKUS
Müzisyenler Filistin için ses verdi
Müzisyenler Filistin için ses verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ