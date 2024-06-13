Meksika'da 18 yıl önce ölen 63 madenciden bazılarının kalıntıları bulundu

Meksika İçişleri Bakanlığı, 2006'da Coahuila eyaletindeki maden göçüğünün kurbanlarının bulunmasına yönelik yıllardır süren arama faaliyetlerinin sonuç verdiğini duyurdu.

Maden göçüğü, ülke tarihinin en trajik hadiselerinden biri olarak gösterilirken yetkililer, 18 yılın ardından madencilerin bazılarının kalıntılarının çıkarıldığını açıkladı.

Eyalet savcılığı, kimlik tespiti için çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Coahuila'daki Pasta de Conchos maden sahasında 2006'da göçük meydana gelmiş, 73 kişiden 63'ü mahsur kaldıkları madende hayatını kaybetmişti.

Tehlikeli ve maliyetli olacağı gerekçesiyle yıllarca arama faaliyetleri yapılmazken kurbanların aileleri yetkililere, yakınlarının bulunmasına dair taleplerini iletmeye devam etmişti.

Mevcut Devlet Başkanı Andres Lopez Obrador, 2020'de kurbanların cesetlerinin tespit edilip çıkarılacağı sözünü vermişti.