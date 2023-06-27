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Dünya
AA 27.06.2023 14:17

Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus güvenlik şirketi Wagner'in Rusya yönetimine isyanı esnasında Belarus ordusunu savaşa hazırlık durumuna geçirdiğini belirterek, "İşin kötü tarafı (Rusya'da) kargaşa yaşansaydı, Batı bunu kullanırdı. Görüşüme göre, Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz." dedi.

Lukaşenko: Rusya çökerse hepimiz enkaz altında kalır ölürüz

Lukaşenko, Belarus general rütbelerini takdim töreninde yaptığı konuşmada, geçen hafta Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimini değerlendirdi.

Rusya'da yaşanan olayların "acı verici" olduğunu belirten Lukaşenko, "Bu sadece benim için değil, vatandaşımızın birçoğu olanlardan üzüntü duydu çünkü vatanımız birdir." diye konuştu.

Lukaşenko, bu durumda attığı adımlar konusunda bilgi vererek "Rusya'da olaylar yaşanırken, Belarus ordusunun savaşa hazırlık durumuna geçme talimatını verdim. Ordu, Silahlı Kuvvetler, polis, özel birlikler, savaşa hazırlık durumuna geçirildi." dedi.

Belarus'un, meselenin çözümünde rol aldığına dikkati çeken Lukaşenko, "Ne benden, ne (Rusya Devlet Başkanı) Putin'den ne de (Wagner'in başı Yevgeniy) Prigojin'den kahraman yapmaya gerek yok. Çünkü durumu elden kaçırdık ve sonra çözüleceğini düşündük ancak çözülmedi. Sonuç olarak da cephede savaşan iki şahıs karşı karşıya geldi. Bu meselede kahraman yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, ülkesinden kaçan muhaliflerin de bu süreçte devreye girdiğini ve Belarus'ta benzer isyanın organize edilmesi yönünde çağrılar yaptığını aktararak, "İşin kötü tarafı (Rusya'da) kargaşa yaşansaydı, Batı bunu kullanırdı. Görüşüme göre, Rusya çökerse, hepimiz enkaz altında kalır ölürüz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Belarus sınırlarında ve bölgede genişleme yönünde siyaset izlediğini belirten Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Yeni bir küresel çatışma tehdidi ile karşı karşıya kaldık. Buna bu kadar yakın olmamıştık. Ülkemizi ve tüm bölgemizdeki durumu tekrar bozmaya, ne pahasına olursa olsun durumu sarsarak kendi kurallarını bize dayatmaya, kendi düzenini kurmaya çalışıyorlar. Bu düzende ne ülkemiz ne de halkımız yer almayacak."

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Alexander Lukaşenko Rusya Belarus Vladimir Putin
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