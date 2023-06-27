Az Bulutlu 28.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.06.2023 14:16

AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, internetten satış yapan büyük seyahat acenteleri iptal edilen uçuşlarda 2 hafta içinde para iadesi yapacak.

AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor

AB Komisyonu, internet üzerinden faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile yapılan görüşmeler sonucunda acentelerin uçuş iptallerinde bilet iadelerini hızla gerçekleştirmeye yönelik taahhütlerde bulunduğunu duyurdu.

eDreams, Opodo, Go Voyages, Travellink, Liligo, Mytrip, GotoGate, Flybillet, Flightnetwork, Supersavetravel, seat24, Travelstart ve Kiwi.com'un uçuş iptallerinde tüketicilere bilet iadelerini en geç 14 gün içinde yapacağına işaret edilen açıklamada, bunun hava yolu seyahat sektörüne katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, AB yolcu hakları kapsamında uçuşu iptal eden hava yollarının uçuş ücretini 7 gün içinde iade etmesi gerektiği anımsatılarak, internet acenteleri aracığıyla alınan biletlerde ise bu sürenin uzadığı anımsatıldı.

Yeni uygulamayla, 30 Haziran'dan itibaren internet seyahat acentelerinin iptal edilen uçuşlarda iadeyi hava yolundan 7 gün içinde alacağı ve bunu en geç 7 gün sonra tüketiciye göndereceği kaydedildi.

Açıklamada, geçmiş dönemde birikmiş olan iade işlemlerinin ise bu ay sonuna kadar giderileceği bildirildi.

ETİKETLER
Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
İran, Katar'da hapiste tutulan 7 vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem
15:45
Ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdiler
15:16
Temizlikçi sigortayı kapattı, 20 yıllık araştırma yok oldu
15:11
İsrail, Batı Şeria’da 5 bin 700 yeni yasa dışı konutu onayladı
14:55
Hatay'da molozların arasında bayram alışverişi
14:53
Samsun'da yol verme kavgası: 1 tutuklama
Ankara'da hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
Ankara'da hayvan pazarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
FOTO FOKUS
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Amasya'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ