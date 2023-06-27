AB, iptal edilen uçuşlarda para iadesini hızlandırıyor

AB Komisyonu, internet üzerinden faaliyet gösteren seyahat acenteleri ile yapılan görüşmeler sonucunda acentelerin uçuş iptallerinde bilet iadelerini hızla gerçekleştirmeye yönelik taahhütlerde bulunduğunu duyurdu.

eDreams, Opodo, Go Voyages, Travellink, Liligo, Mytrip, GotoGate, Flybillet, Flightnetwork, Supersavetravel, seat24, Travelstart ve Kiwi.com'un uçuş iptallerinde tüketicilere bilet iadelerini en geç 14 gün içinde yapacağına işaret edilen açıklamada, bunun hava yolu seyahat sektörüne katkı sunacağı belirtildi.

Açıklamada, AB yolcu hakları kapsamında uçuşu iptal eden hava yollarının uçuş ücretini 7 gün içinde iade etmesi gerektiği anımsatılarak, internet acenteleri aracığıyla alınan biletlerde ise bu sürenin uzadığı anımsatıldı.

Yeni uygulamayla, 30 Haziran'dan itibaren internet seyahat acentelerinin iptal edilen uçuşlarda iadeyi hava yolundan 7 gün içinde alacağı ve bunu en geç 7 gün sonra tüketiciye göndereceği kaydedildi.

Açıklamada, geçmiş dönemde birikmiş olan iade işlemlerinin ise bu ay sonuna kadar giderileceği bildirildi.