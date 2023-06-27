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Dünya
Reuters 27.06.2023 13:28

Putin: Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kremlin'de yaptığı konuşmada, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı" dedi.

Putin: Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı

Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.

Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.

Putin, "Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık." dedi.

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söyledi

Zolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi.

Kremlin: Putin'in konumu sarsılmadı

Kremlin yaptığı açıklamada, hafta sonu Wagner paralı askerleri tarafından yapılan silahlı isyanın Vladimir Putin'in konumunu sarstığı şeklindeki "sahte uzman" görüşlerine katılmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, isyanın, işler değiştiğinde Rus toplumunun Putin'in etrafında ne kadar konsolide olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Kamu konsolidasyonu seviyesi başkanın etrafında çok yüksek. Bu olaylar, toplumun başkanın etrafında ne kadar sağlamlaştığını gösterdi" dedi.

Peskov, isyanı sona erdiren anlaşmanın hayata geçirildiğini ve Putin'in her zaman sözünü tuttuğunu söyledi .

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