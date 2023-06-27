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Dünya
AA 27.06.2023 12:13

Danimarka, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başladı

Danimarka, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeye başladıklarını bildirdi.

Danimarka, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimine başladı

Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen, ulusal yayın kuruluşu DR'ye yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya F-16 hibe etmeyi düşündüklerini ve sayısını değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Vekili Poulsen, Ukrayna'ya F-16 yardımı yapılabilmesi için Ukraynalı pilotların bu alanda 6 ila 8 ay eğitimden geçmesi gerektiğini ve bu eğitimlere başlandığını belirtti.

Danimarka filosundaki F-16 jetlerinin yerini alacak 27 F-35A uçağı siparişi verdi. Yeni savaş uçaklarının 2023 sonundan itibaren Danimarka Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.

Ukrayna'ya F-16 sağlanması için Hollanda ve Danimarka öncülüğündeki ülkeler, Ukraynalı pilotları NATO'da yaygın olarak kullanılan ABD yapımı F-16 savaş uçakları için eğitmeyi mayısta kabul etmişti.

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