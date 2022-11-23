Lukaşenko, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da KGAÖ'nün Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya çevresindeki ülkelerin toplumlarının dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldığını anlatan Lukaşenko, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan'daki gelişmelerden sonra şimdi de Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ihtilafın gündemde olduğunu aktardı.

Lukaşenko, "Daha önce olağanüstü KGAÖ toplantısında dediğim gibi, bize dost olan, iki komşu devlet arasındaki anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, KGAÖ'nün Azerbaycan'a müdahalede bulunmadığı yönündeki düşüncesinin doğru olmadığını belirten Lukaşenko, örgütün "taraf olmadığını" vurguladı.

Rusya'nın halihazırda hem Ermenistan hem de Azerbaycan'ın mutabık kaldığı bir arabuluculuk misyonu yürüttüğünü hatırlatan Lukaşenko, "Haydi bu yönde hareket edelim. Orada insanların ölmemesi için her şeyi yapalım, anlaşalım. Bu Azerbaycan ve Ermeni toplumlarında memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

KGAÖ'nün Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına müdahalesi konusunda ciddi nüanslar bulunduğuna işaret eden Lukaşenko, "Şimdi yeniden alevlenebilecek olan bu çatışmayı kökünden çözebiliriz. Her şeyden önce Ermenistan yönetimi isterse. Tabii ki Azerbaycan da" dedi.

Kendilerine dost olan, iki komşu devletin arasında anlaşmazlığın olduğunu hatırlatan Lukaşenko, birini memnun ederken diğerine zarar vermek istemediklerini bildirdi. Lukaşenko, "Ermenileri desteklemek istiyoruz. Ancak bu planda, öncelikle Ermenistan’ın harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

"AB ve AGİT'in arabuluculuğunda ihtilaf donacak"

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında Rusya'nın arabuluculuğunun yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) rol oynamasını eleştiren Lukaşenko, "Bu tür bir arabuluculuğun neye yol açtığını biliyoruz. Bu ihtilaf yıllarca tekrar dondurulacak. Onların, bölgemizde istikrar ve barışa değil, yönettikleri yıkıma ihtiyaçları var." değerlendirmesinde bulundu.