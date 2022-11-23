ESA, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği basın toplantısında, yeni astronotlar yetiştirmek için açtığı 2022 astronot eğitim sınıfına seçilen katılımcıları duyurdu.

McFall'un, astronot eğitimine seçilenler arasında olduğunu açıklayan ESA, kendisinin uzaya giden ilk engelli olup olmayacağına karar vermek için tasarımcılar ve mühendislerle çalışacağını ve uzay eğitim programlarına katılacağını belirtti.

İngiliz paralimpik sporcu, uzaya gidecek ilk engelli astronot olabilir.

Paralimpik oyunlarda ülkesi İngiltere'yi temsil eden 41 yaşındaki paralimpik kısa mesafe koşucusu John McFall, 19 yaşındayken bir motosiklet kazasında sağ bacağını kaybetmişti.

McFall, ESA'ya başvuran yaklaşık 200'ü engelli 22 bin 500'den fazla aday arasında yer alıyordu.